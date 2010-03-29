Денис Кочетков: Жизнь – это то, что должно приносить счастье

Транзитом через Гомель оказался в минском «Динамо». В составе минчан в КХЛ форвард забросил 6 шайб и сделал 11 результативных передач. В марте ему исполнилось 30 лет.
- В какой команде чувствовали себя наиболее комфортно?
- Я провел почти три сезона в «Новосибирске», поэтому чувствовал там себя очень комфортно.
- Черты характера, от которых хотели бы избавиться?
- Даже не знаю, иногда где-то мешает лень.
- Гол или пас?
- Больше склоняюсь к пасу. Конечно, любому нападающему хочется забивать, но я отдаю передачу иногда даже в более выгодных позициях. Стараюсь чаще бросать по воротам, но не всегда получается.
- Как относитесь к эгоистам на льду?
- Сам люблю играть в комбинационный хоккей, поэтому не люблю эгоистов.
- Кого понимаете с полуслова?
- В «Новосибирске» я играл с Сергеем Варлавомым и Андреем Субботиным.
- Девиз, которому пытаетесь следовать в жизни и в хоккее?
- Всегда думать, что все будет хорошо.
- Лучший для вас подарок?
- Рождение первого ребенка.
- Самое экзотичное блюдо, которое пробовали?
- Лобстера в сыром виде. Его разрезают, когда он еще живой и шевелит клешнями, но кушать уже можно. Вкусно, но с виду не очень приятно.
- Что на льду вы делаете лучше всего?
- Мои плюсы – это хорошее катание. Минусы – бросок, стараюсь над этим работать, но пока это минус.
- Почему стали именно нападающим?
- Не знаю, мне кажется, что более интересно создавать, чем разрушать.
- Какие программы смотрите по телевизору?
- Смотрю спортивные передачи. Не только хоккей, разные виды спорта.
- Вам принципиально, под каким номером играть?
- Да, я стараюсь играть всегда по 27 номером. Я родился 27 числа, поэтому играю под этим номером.
- Сколько денег вам нужно для счастья?
- Сложный вопрос. Денег много не бывает.
- Вы напивались когда-нибудь в стельку?
- У каждого бывает такое в жизни.
- Где в мире мечтаете побывать?
- Я люблю путешествовать, стараемся с супругой во время отпуска и по возможности выезжать в новую страну.
- Лучше всего расслабляет…
- … нахождение в кругу семьи.
- Сохранился ли юношеский азарт к игре?
- Да, я вообще азартный человек и даже на тренировке, с большим азартом играю и не люблю проигрывать.
- После игры я люблю…
- …отдохнуть, выпить бутылочку пива. Восстановится.
- Что взяли бы с собой на необитаемый остров. Одну вещь.
- Телевизор.
- Если бы не хоккей, то кем бы вы стали?
- Все равно стал бы спортсменом, но играл бы в другой вид спорта. Скорее, в футбол.
- Почему все-таки выбрали хоккей?
- Так сложилось, отец играл в хоккей, поэтому и я отдал предпочтение хоккею.
- Жизнь – это…
- … то, что должно приносить счастье.