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Денис Кочетков: Жизнь – это то, что должно приносить счастье

29 марта 2010 08:26
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Воспитанник екатеринбургского хоккея Денис Кочетков, сменивший не один российский клуб, окунулся в белорусские реалии в уходящем сезоне.

Транзитом через Гомель оказался в минском «Динамо». В составе минчан в КХЛ форвард забросил 6 шайб и сделал 11 результативных передач. В марте ему исполнилось 30 лет.

- В какой команде чувствовали себя наиболее комфортно?
- Я провел почти три сезона в «Новосибирске», поэтому чувствовал там себя очень комфортно.

- Черты характера, от которых хотели бы избавиться?
- Даже не знаю, иногда где-то мешает лень.

- Гол или пас?
- Больше склоняюсь к пасу. Конечно, любому нападающему хочется забивать, но я отдаю передачу иногда даже в более выгодных позициях. Стараюсь чаще бросать по воротам, но не всегда получается.

- Как относитесь к эгоистам на льду?
- Сам люблю играть в комбинационный хоккей, поэтому не люблю эгоистов.

- Кого понимаете с полуслова?
- В «Новосибирске» я играл с Сергеем Варлавомым и Андреем Субботиным.

- Девиз, которому пытаетесь следовать в жизни и в хоккее?
- Всегда думать, что все будет хорошо.

- Лучший для вас подарок?
- Рождение первого ребенка.

- Самое экзотичное блюдо, которое пробовали?
- Лобстера в сыром виде. Его разрезают, когда он еще живой и шевелит клешнями, но кушать уже можно. Вкусно, но с виду не очень приятно.

- Что на льду вы делаете лучше всего?
- Мои плюсы – это хорошее катание. Минусы – бросок, стараюсь над этим работать, но пока это минус.

- Почему стали именно нападающим?
- Не знаю, мне кажется, что более интересно создавать, чем разрушать.

- Какие программы смотрите по телевизору?
- Смотрю спортивные передачи. Не только хоккей, разные виды спорта.

- Вам принципиально, под каким номером играть?
- Да, я стараюсь играть всегда по 27 номером. Я родился 27 числа, поэтому играю под этим номером.

- Сколько денег вам нужно для счастья?
- Сложный вопрос. Денег много не бывает.

- Вы напивались когда-нибудь в стельку?
- У каждого бывает такое в жизни.

- Где в мире мечтаете побывать?
- Я люблю путешествовать, стараемся с супругой во время отпуска и по возможности выезжать в новую страну.

- Лучше всего расслабляет…
- … нахождение в кругу семьи.

- Сохранился ли юношеский азарт к игре?
- Да, я вообще азартный человек и даже на тренировке, с большим азартом играю и не люблю проигрывать.

- После игры я люблю…
- …отдохнуть, выпить бутылочку пива. Восстановится.

- Что взяли бы с собой на необитаемый остров. Одну вещь.
- Телевизор.

- Если бы не хоккей, то кем бы вы стали?
- Все равно стал бы спортсменом, но играл бы в другой вид спорта. Скорее, в футбол.

- Почему все-таки выбрали хоккей?
- Так сложилось, отец играл в хоккей, поэтому и я отдал предпочтение хоккею.

- Жизнь – это…
- … то, что должно приносить счастье.

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