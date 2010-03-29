Денис Кочетков: Жизнь – это то, что должно приносить счастье

Воспитанник екатеринбургского хоккея Денис Кочетков, сменивший не один российский клуб, окунулся в белорусские реалии в уходящем сезоне.

Транзитом через Гомель оказался в минском «Динамо». В составе минчан в КХЛ форвард забросил 6 шайб и сделал 11 результативных передач. В марте ему исполнилось 30 лет.

- В какой команде чувствовали себя наиболее комфортно?

- Я провел почти три сезона в «Новосибирске», поэтому чувствовал там себя очень комфортно.

- Черты характера, от которых хотели бы избавиться?

- Даже не знаю, иногда где-то мешает лень.

- Гол или пас?

- Больше склоняюсь к пасу. Конечно, любому нападающему хочется забивать, но я отдаю передачу иногда даже в более выгодных позициях. Стараюсь чаще бросать по воротам, но не всегда получается.

- Как относитесь к эгоистам на льду?

- Сам люблю играть в комбинационный хоккей, поэтому не люблю эгоистов.

- Кого понимаете с полуслова?

- В «Новосибирске» я играл с Сергеем Варлавомым и Андреем Субботиным.

- Девиз, которому пытаетесь следовать в жизни и в хоккее?

- Всегда думать, что все будет хорошо.

- Лучший для вас подарок?

- Рождение первого ребенка.

- Самое экзотичное блюдо, которое пробовали?

- Лобстера в сыром виде. Его разрезают, когда он еще живой и шевелит клешнями, но кушать уже можно. Вкусно, но с виду не очень приятно.

- Что на льду вы делаете лучше всего?

- Мои плюсы – это хорошее катание. Минусы – бросок, стараюсь над этим работать, но пока это минус.

- Почему стали именно нападающим?

- Не знаю, мне кажется, что более интересно создавать, чем разрушать.

- Какие программы смотрите по телевизору?

- Смотрю спортивные передачи. Не только хоккей, разные виды спорта.

- Вам принципиально, под каким номером играть?

- Да, я стараюсь играть всегда по 27 номером. Я родился 27 числа, поэтому играю под этим номером.

- Сколько денег вам нужно для счастья?

- Сложный вопрос. Денег много не бывает.

- Вы напивались когда-нибудь в стельку?

- У каждого бывает такое в жизни.

- Где в мире мечтаете побывать?

- Я люблю путешествовать, стараемся с супругой во время отпуска и по возможности выезжать в новую страну.

- Лучше всего расслабляет…

- … нахождение в кругу семьи.

- Сохранился ли юношеский азарт к игре?

- Да, я вообще азартный человек и даже на тренировке, с большим азартом играю и не люблю проигрывать.

- После игры я люблю…

- …отдохнуть, выпить бутылочку пива. Восстановится.

- Что взяли бы с собой на необитаемый остров. Одну вещь.

- Телевизор.

- Если бы не хоккей, то кем бы вы стали?

- Все равно стал бы спортсменом, но играл бы в другой вид спорта. Скорее, в футбол.

- Почему все-таки выбрали хоккей?

- Так сложилось, отец играл в хоккей, поэтому и я отдал предпочтение хоккею.

- Жизнь – это…

- … то, что должно приносить счастье.