День футбола отмечают в мире

С этим праздником отечественных почитателей игры №1 поздравил председатель АБФФ Геннадий Невыглас. – Этот вид спорта, который все мы любим, и за который горячо болеем, объединяет людей в разных уголках земного шара, независимо от их возраста, пола, цвета кожи, вероисповедания или политических пристрастий. Футбол дарит нам незабываемые эмоции. Он увлекает, радует, заставляет переживать, а порой огорчаться. Это – страстный, увлекательный, интересный и красивый вид спорта. Я желаю всем любителям футбола крепкого здоровья, успехов во всех делах, а спортсменам-профессионалам – удачи и везения! – говорится в поздравлении.