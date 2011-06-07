Делегация Международной федерации хоккея прибыла в Минск

Это плановый визит, и в следующие три года представители организации планируют посетить Беларусь еще, по меньшей мере, трижды.

С гостями уже встретилось руководство города, они побывали на «Минск-Арене», строительной площадке «Арены-Чижовка», в студенческой деревне, посетили несколько гостиниц, которые сейчас возводятся в разных точках города и другие объекты инфраструктуры предстоящего чемпионата мира.

Также запланирован ряд встреч.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Минске пройдет с 9 по 25 мая 2014 года. Главной площадкой первенства станет «Минск-Арена», второй – «Арена-Чижовка», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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