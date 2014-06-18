Дель Боске о составе на матч «Испания-Чили»: Можно дать шанс тем, кто не играл с Нидерландами

ЧМ-2014 по футболу. Во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете «В» встретятся сборные Испании и Чили.

В первом круге сборная Испании проиграла Голландии - 1:5, чилийцы выиграли у австралийцев - 3:1.

Дела в турнирной таблице группы «В» сейчас складываются так, что сразу три сборные могут набрать по 6 очков. Тогда судьбу двух путевок на выход в плей-офф решит разница забитых мячей, что ставит Испанию в крайне неприятное положение.

Разгром, который Испания потерпела в игре с Нидерландами, попросту не оставляет выбора действующему чемпиону мира в поединке с южноамериканской сборной. Только победа позволит им рассчитывать на выход из группы. Чилийцам нужно как минимум не проиграть. И выглядят они от этого достаточно самоуверенно.

Артуро Видаль, полузащитник сборной Чили:

Спасибо Голландии, она разозлили чемпионов мира. Когда мы обыграем испанцев, все будут о нас говорить как о сборной, которая лишила лучшую команду мира ее титула.

Перед Висенте дель Боске стоит серьезная задача. Тренер Испании планирует внести изменения в стартовый состав.

Висенте дель Боске, тренер сборной Испании:

Я рассмотрел все обстоятельства и решил внести изменения. Среди тех, кто не был заявлен в матч с Нидерландами, у нас много игроков, выступающих за известные клубы. Им можно дать шанс.

Мы должны быть смелыми и агрессивными, как они. Действовать так, чтобы они не смогли нам навредить.

Стартовые составы обеих сборных будут известны только накануне матча, который состоится 18 июня в 22.00 по белорусскому времени.

На ЧМ-2010 в ЮАР испанцы и чилийцы уже встречались - также на групповой стадии розыгрыша. Испания тогда, как и сейчас, проиграла стартовую игру, а чилийцы в матче, от которого зависела путевка в 1/8, уступили им со счетом 2:1.

Как сложится эта встреча, узнаем вместе с ctv.by! Следите за новостями чемпионата мира по футболу в Бразилии с 12 июня по 13 июля (см. видео).