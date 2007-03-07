Действующие лица основной стадии соревнований по теннису определены

В столичном Дворце тенниса участницы второго круга квалификации Международного профессионального турнира определяли октет обладательниц, которые примут участие в основной стадии соревновании.

После прохождения первого круга и определения 16, белорусок среди претенденток на путевки в "основу" оставалось три. Александра Малярчикова, Ольга Дуко и Татьяна Капшай. Кстати, любопытный факт, из 16 участниц этой стадии турнира только две не имели "посева", в том числе и белоруска Ольга Дуко. Ее встреча 6 марта со второй сеянной украинкой Вероникой Капшай выглядела, как игра в одни ворота. Приятно, что в роли победительницы выступала Оля Дуко.

Предсказать исход другого поединка с участием нашей соотечественницы Саши Малярчиковой было и сложно и просто одновременно. Достаточно сказать, что ее ждала первая ракетка квалификации Галина Косик из Украины, в то время как Мадярчикова была только 15-ой сеянной. Тем не менее, белоруска показала прекрасную игру, и именно она получила право сыграть в основной сетке турнира. А вот третьей нашей девушке Татьяне Капшай не повезло, ее обидчицей оказалась Станислава Хрозенска из Словакии. Таким образом, завтра на корт предстоит выйти девяти белорускам. Четверо из них Ольга Говорцова, Анна Орлик, Има Богуш и Маряи Мелюк получили от организаторов "world-card", две пробились из квалификации и три попали, согласно рейтингу.