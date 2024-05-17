Дедков и Петрушко обыграли соперников из Санкт-Петербурга на ЧР по пляжному волейболу

Александр Дедков и Павел Петрушко успешно выступают на групповом этапе чемпионата России по пляжному волейболу, соревнования проходят в Краснодаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

17 мая белорусы справились с Василием Ивановым и Никитой Эвертом из Санкт-Петербурга. Соперники обменялись победными партиями, а в решающей сильнее были Дедков и Петрушко – 17:15. Первый этап чемпионата России продлится четыре дня. Победителей и призеров узнаем 19 мая.