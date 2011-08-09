Даже в меньшинстве БАТЭ одолел в Борисове «Экранас» и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Победа лучшего клуба нашей страны последних пяти лет над сильнейшей командой литовского первенства в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов получилась сколь важной (эта виктория обеспечила борисовскому БАТЭ участие в групповой стадии как минимум Лиги Европы), столь и эффектной.

Поединок на борисовском «Городском» стадионе вышел захватывающем. Сюжет матча вместил в себя и радостное для поклонников «желто-синих» возвращение к голеодорским подвигам на евроарене Виталия Родионова (уже 11-й по счету результативный успех в еврокубках вывел его в лидеры по этому показателю среди белорусских футболистов), и определенные тернии, через которые команде Виктора Гончаренко пришлось пробираться к итоговой победе.

Первой трудностью на пути хозяев к триумфу стал точный удар литовского форварда Андрюса Велички, восстановивший паритет в матче. Позже к этому добавилось удаление Ренана Брессана, успевшего к тому времени вывести БАТЭ вперед. За чрезмерное проявление радости, кстати, хавбек и отхватил первую желтую карточку. Вторая мгновенно трансформировалась в красную, и уже на 39-й минуте борисовчане остались в меньшинстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Впрочем, из численного преимущества по ходу всей второй половины игры «Экранас» каких-либо дивидендов не извлек. Команда Виктора Гончаренко сохранила добытое преимущество.

А незадолго до финального свистка все сомнения по исходу встречи окончательно развеял Михаил Гордейчук, исполнивший по такому поводу свой фирменный кульбит.

Победа 3:1 вывела БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. А это значит, что уже четвертый сезон кряду большой еврокубковый футбол не обойдет стороной и Беларусь. Отечественные поклонники игры № 1, в очередной раз благодаря БАТЭ, получили самое верное лекарство от осенней хандры.