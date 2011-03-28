Дарью Домрачеву встречают в Беларуси после победы в Кубке мира по биатлону в масс-старте

Накануне в Национальном аэропорту «Минск» встречали белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву. Она привезла домой Малый Хрустальный глобус за победу в общем зачет в масс-старте Кубка мира.

Первой престижный трофей увидела наша съемочная группа, которая встречала стреляющих лыжниц в аэропорту.

Напомним, розыгрыш Кубка мира у биатлонистов завершился неделю назад. А сам сезон у биатлонистов длился четыре месяца. И за это время Дарья Домрачева отметилась на подиуме 11 раз, с учетом бронзы в женской эстафете, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дарья Домрачева, победитель Кубка мира по биатлону в масс-старте:

Сегодня, уже после окончания сезона, после окончания Кубка мира я могу сказать, что довольна прошедшим сезоном.

Конечно, поддержка очень помогает, очень радует, что развивается наш вид в спорта, получает все большую популярность. Белорусские болельщики присутствовали и там — мы не ожидали их увидеть.

Хочется, чтобы белорусских флагов на трибунах появлялось все больше и больше.

Дарья Домрачева завоевала «золото» на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в масс-старте