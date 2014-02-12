Дарью Домрачеву с победой на Олимпиаде в Сочи поздравила Александра Герасименя, двукратный серебряный призер Игр-2012

Новости Беларуси. Поздравления в адрес Дарьи Домрачевой, победителя Олимпиады-2014 в Сочи, также поступают из министерств и ведомств, спортивных федераций и известных белорусских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Герасименя, двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2012 по плаванию:

Даша, я всегда считала тебя одной из самых великих спортсменок в мире, и сегодняшняя гонка стала блестящим тому подтверждением. Нетрудно представить, сколько белорусов переживало за тебя в этот вечер.

Ты славно поработала, и эта медаль стала достойной платой за поистине титанический труд. Сразу после финиша на мой телефон обрашулся вал восторженных звонков. На сей раз исполнилась твоя мечта, к которой ты шла всю жизнь. Даша, это круто!!!