Дарья Домрачева завоевала второе «золото» за два дня

На этапе Кубка мира в финском Контиолахти наша спортсменка сделала победный дубль. После победы в спринте, белорусская биатлонистка выиграла гонку преследования, которая превратилась в заочную дуэль между Дарьей Домрачевой и лидером общего зачета Кубка мира – немкой Магдаленой Нойнер.

На дистанцию в 10 километров с четырьмя огневыми рубежами белоруска ушла первой, но быстроногая Нойнер ликвидировала 22-секундный стартовый гандикап уже к контрольной отсечке на втором круге.

Как всегда, Магдалена отличалась скорострельностью, но точностью не блеснула. С двумя первыми огневыми рубежами все лидеры справились на отлично. А вот с первой «стойки» Нойнер ушла на два штрафных круга, Домрачева – на один.

На подступах к четвертому огневому рубежу сразу шесть биатлонисток дышали друг другу в затылок. Все решила вторая стрельба стоя. Белоруска закрыла пять мишеней, а ее соперницы допустили минимум по одному промаху. 18 секунд преимущества Дарья не растеряла и во второй раз в карьере взошла на вершину пьедестала.

Напомним, накануне Дарья Домрачева выиграла золото в спринте, и с победой нашу биатлонистку поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Мужскую гонку преследования выиграл француз – Мартин Фуркад. Лучший из белорусов – Сергей Новиков – 28-й.