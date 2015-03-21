Дарья Домрачева завоевала бронзу в последнем спринте сезона

Вслед за солнечным затмением (первым за 19 лет) белорусские болельщики прильнули к телеэкранам, чтобы, возможно, увидеть, как Дарья Домрачева завоевывает Большой хрустальный глобус, чего, в отличие от солнечного затмения, еще не было никогда. Ради главной награды сезона Дарья Домрачева и Кайса Макарайнен отодвинули минувший планетарный форум на второй план.

К последнему этапу Кубка мира в Ханты-Мансийске Даша подошла, опережая финку на 21 очко в общем зачете (за вычетом двух худших гонок). Но досрочно оформить победу в тотале белорусской спортсменке было не суждено — Домрачева на каждом из рубежей не смогла закрыть по одной мишени и в итоге уступила Макарайнен 15 секунд. К тому же новая звездочка немецкой команды 21-летняя Лаура Дальмайер на секунду опередила Домрачеву, сместив нашу спортсменку на третье место, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.