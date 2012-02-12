Дарья Домрачева заняла третье место на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии

Там завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону. Белоруска Дарья Домрачева завоевала бронзовую медаль в гонке преследования, повторив свой вчерашний успех в спринте.

Седьмую медаль подряд и 12 в сезона записала на свой счет белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Она пропустила вперед только хозяйку соревнований Кайсу Мякяряйнен и немку Магдалену Нойнер.

На первом и третьем огневых рубежах Домрачева допустила по два промаха. С последней стрельбы она ушла четвертой, но сумела обогнать закрывшую все 20 мишеней россиянку Ольгу Зайцеву.

Считанные секунды Домрачева уступила лидеру общего зачета Нойнер. В борьбе за Большой хрустальный глобус немецкая биатлонистка нарастила преимущество перед белоруской до 39 очков, сообщили сообщили в программе «СТВ-спорт».