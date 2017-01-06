Дарья Домрачева заняла 37-е место в первой гонке после родов‍

Новости Беларуси. Дарья Домрачева снова в строю. Трехкратная олимпийская чемпионка, которая в октябре стала мамой, вернулась на лыжню в рекордно короткие сроки. 6 января лучшая биатлонистка Беларуси приняла участие в женской спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира. Его принимает немецкий Оберхоф.

Дарья допустила два промаха и финишировала на непривычной для себя 37-й позиции, отстав от победительницы более чем на две минуты. Лучшее время дня показала чешка Габриэла Коукалова, следом расположились Кайса Макарайнэн из Финляндии и Мари Дорэн-Абэр из Франции. Самый высокий результат среди белорусок у Ирины Кривко. Она стала 22-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».