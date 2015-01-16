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Дарья Домрачева заняла 2 место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге

16 января 2015 18:34
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Новости Германии. Дарья Домрачева вновь на пьедестале этапа Кубка мира. На сей раз белоруска стала второй по итогам женской спринтерской гонки в немецком Рупольдинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее в нынешнем сезоне этот вид биатлонной программы Домрачевой удавался не лучшим образом: выше пятого места, завоеванного на стартовом этапе в Эстерсунде,  подняться не удавалось.

Но на немецкой лыжне Дарья показала привычный класс. Отличный ход по лыжне и абсолютная точность. Как результат, дистанцию трехкратная олимпийская чемпионка завершила с лучшим временем.

Но неожиданный сюрприз преподнесла норвежка Хорн. Доселе не блиставшая спортсменка чисто отстреляла на огневых рубежах и на финише превзошла белоруску на без малого 3,5 секунды. Домрачева осталась с серебром, на третьем месте норвежка Экхофф.

Завтра медали в спринте разыграют мужчины.

# Биатлон

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