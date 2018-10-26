Дарья Домрачева представила собственную линейку одежды. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева впервые представила свою линейку одежды в формате модного показа.

Он состоялся 25 октября и прошел в Минске.

На подиуме можно было увидеть прославленных белорусских спортсменов, а завершила показ сама Дарья вместе с супругом – Уле-Эйнаром Бьорндаленом. В зрительном зале было немало фанатов спортсменов.

В коллекции – удобная и качественная одежда в спортивном стиле. Это поло, толстовки, свитшоты, комбинезоны, бейсболки.