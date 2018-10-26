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Дарья Домрачева представила собственную линейку одежды. Репортаж СТВ

26 октября 2018 08:12
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Новости Беларуси. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева впервые представила свою линейку одежды в формате модного показа.

Он состоялся 25 октября и прошел в Минске. 

На подиуме можно было увидеть прославленных белорусских спортсменов, а завершила показ сама Дарья вместе с супругом – Уле-Эйнаром Бьорндаленом. В зрительном зале было немало фанатов спортсменов.

В коллекции – удобная и качественная одежда в спортивном стиле. Это поло, толстовки, свитшоты, комбинезоны, бейсболки.

Большой репортаж с показа и реакцию публики смотрите здесь.  

# Мода # Дарья Домрачева # Фотофакт

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