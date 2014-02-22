Новости Беларуси. Дарья Домрачева понесёт флаг Беларуси на закрытии Олимпиады в Сочи.

Напомним, белорусская биатлонистка стала трехкратной чемпионкой нынешних Игр. Отметим также, что во время церемонии открытия у сборной Беларуси был другой знаменосец — фристайлист Алексей Гришин.

Что же касается финального шоу — торжественная церемония пройдёт 23 февраля вечером на сочинском стадионе «Фишт». А в понедельник белорусские олимпийцы вернутся в Минск, который уже готовится к их торжественному приёму.

Столичные проспекты и трассу от Национального аэропорта украшают флагами, растяжками и плакатами. Основные работы придутся на эту ночь, и уже 23 февраля красочное оформление будет полностью закончено.

Татьяна Калинина, заместитель директора по рекламе и идеологической работе КУП «Минскреклама»:

Была разработана концепция в формате встречи делегации на высоком государственном уровне. Были разработаны эскизы-предложения. Вчера, сегодня, завтра будет город окончательно оформлен.

Тем временем, соревнования в Сочи продолжаются. 22 февраля будет разыграно семь комплектов наград. Белорусы выступают в трех видах соревновательной программы — наша лыжница Елена Санникова уже выходила на старт 30-километровой гонки свободным стилем. Но, к сожалению, оказалась далеко от пьедестала почёта. Горнолыжник Юрий Данилочкин в эти минуты соревнуется в слаломе. А примерно через час наша мужская сборная примет участие в биатлонной эстафетной гонке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпийская биатлонная программа в Сочи 22 февраля завершилась мужской эстафетой. Белорусская команда заняла 13 место.

23 февраля наша мужская команда выступит в лыжной гонке с общим стартом. Ну, а вечером на сочинском стадионе «Фишт» состоится торжественное закрытие Олимпиады. Стало известно, что флаг Беларуси на церемонии понесёт Дарья Домрачева. Напомню, наша биатлонистка стала трехкратной чемпионкой нынешних Игр.

Татьяна Ревизоре, корреспондент СТВ:

Получить снимок с олимпийским чемпионом мечтает, наверное, каждый. В реальности это осуществить не так- то просто, а вот такие билборды вдохновляют на фотосессии.

19 щитов с изображением героев встретят их же в понедельник. От «Национального аэропорта Минск», по трассе М2 и ключевым проспектам столицы: Независимости и Победителей. Город к приезду атлетов готовится и день, и ночь. Композиция «Факел» заиграла Олимпийскими красками. Меж тем, магистрали обрамляются флагами, а сегодня появятся и растяжки. Их будет восемь. Начиная от 9 километра. Кстати, украшены будут все въезды в город.

В Национальный аэропорт олимпийцев доставит их борт номер один. В национальный аэропорт их доставит борт номер 1. У трапа будет расстелена красная ковровая дорожка, спортсменов встретит рота почетного караула в сопровождении военного оркестра и девушек в национальных костюмах с хлебом-солью. Далее спортсмены ненадолго зайдут в зал для приема правительственных делегаций. И на выходе из здания аэропорта родные, близкие и болельщики смогут пообщаться со звездными атлетами.

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси:

В этот день это еще не последний пункт программы. После этого наши чемпионы, призеры сядут в микроавтобус и, в сопровождении автомобилей Госавтоинспекции, проследуют в Минск на Площадь Победы, где возложат цветы к подножью обелиска. На следующий день будет торжественная церемония чествования во Дворце Независимости.

Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Алла Цупер и Антон Кушнир. За них болели, а теперь ждут. Все без исключения.

Жители Минска:

Они большие молодцы, наши чемпионы. Приезжайте скорее.

Мы очень рады, что о нашей стране знают во всем мире.

Олимпийцы — это победители, конечно. Даша Домрачева — бесподобна.

Спасибо им. Они, конечно, молодцы. Страну поставили в рейтинг в одних из передовых. Сейчас наслуху у всех, у каждого. Действительно гордимся.