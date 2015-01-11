Дарья Домрачева одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Новости Беларуси. Начнем выпуск с хорошей новости, которая пришла к нам из немецкого Оберхофа.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева одержала яркую победу в масс-старте на этапе Кубка мира.

Гонка складывалась для лидера нашей сборной непросто. Порывы ветра и снег путали карты даже самым опытным спортсменкам, да и четыре промаха на огневых рубежах не прибавляли уверенности в успехе. И это – в масс-старте! – традиционно «короткой» дистанции, где меткость чаще всего и определяет исход гонки. Однако благодаря своей феноменальной скорости Даша не только сократила отрыв, но и вырвалась вперед.

Второй к финишу пришла чешка Вероника Виткова, третьей - норвежка Тирил Экхофф. Надежда Скардино финишировала 24-ой.

С победой Дарью Домрачеву поздравил президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.