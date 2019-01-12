«Дакар-2019». Экипаж Вязовича занял 3 место на этапе ралли-рейда в Перу

Новости Беларуси. В Перу прошел пятый этап ралли-рейда «МАЗ-СПОРТавто», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшим среди белорусов стал экипаж Сергея Вязовича, показавший третий результат.

Победа досталась россиянину Эдуарду Николаеву на КамАЗе. А вот еще один россиянин – Андрей Каргинов – дисквалифицирован и снят с гонки. На пятом этапе его КАМАЗ наехал колесами на одного из зрителей. Пострадавший, к счастью, остался жив – у него перелом бедренной кости. Каргинова же дисквалифицировали – в вину ему вменили неостановку после происшествия.

В общем зачете грузовиков лидирует экипаж Эдуарда Николаева на КамАЗе. Лучший из белорусов – Алексей Вишневский – занимает 7-ю позицию.