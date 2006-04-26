Cтартовал московский чемпионат Европы по борьбе

Борцы 39 стран Европы в течение 6 дней будут выходить на ковры. Согласно новому регламенту в первые дни разыгрывают награды женщины.

Команда Беларуси отправилась на Чемпионат континента в неполном составе и, судя по проведенной подготовке, отечественным спортсменам и спортсменкам вполне по силам бороться за самые высокие места.

По решению Оргкомитета чемпионата учреждена номинация Лучший спортсмен чемпионата. Самому достойному в каждой номинации будет вручена премия 10 000 долларов США. Но это все потом, а пока же следим за тем, как выступают белоруски.

В первый день чемпионата награды оспаривали спортсменки в трех весовых категориях до 51, до 59 и до 67 кг. Основных претенденток на победу, как никогда много во всех весах, ведь слабых на турнире такого уровня попросту нет. В категории до 51 килограмма на ковер вышли 13 спортсменок, в том числе и наша опытная Елена Корейша Дважды за свою спортивную карьеру ей уже доводилось быть призером Европейского борцовского форума. Сейчас в своей первой встрече победила турчанку Демирташ, на которую, кстати, специалисты возлагали определенные надежды на Чемпионате, а затем Елена уступила прошлогодней чемпионке мира среди юниоров Александре Когут из Украины. И заняла седьмое место.

В категории до 59 килограммов любители спорта следили за выступлением белорусской юниорки Анны Беляевой. Непросто ей было бороться в именитой компании. Одержав одну победу и один раз проиграв, она также заняла седьмое место.

Удача улыбнулась белорускам в весе до 67 килограммов. Фавориткой здесь считалась призер прошлогодних чемпионатов Европы и мира россиянка Елена Перепелкина. Наша Ирина Цыркевич сначала выиграла у представительницы Нидерландов 3:0, но затем уступила, без всяких шансов латвийской спортсменке Кристине Одриной 0:5. Правда через утешительные поединки ей удалось дойти до борьбы за третье место, где встретилась с турчанкой Юлмаз, и одержала уверенную победу, принеся в копилку нашей команды первую награду Чемпионата Европы. Кстати, Ирине доводилось уже подниматься на пьедестал континентальных и мировых турниров, правда, среди юниров, а это ее первая медаль в состязаниях взрослых спортсменок.