Cостоялось десять матчей регулярного чемпионата НХЛ

Подробнее о встрече «Торонто» и «Флориды».

«Кленовые листья», прозябающие в подвале турнирной таблицы, в этом сезоне уже давно бьются не за место в плей-офф, а лишь за славное имя клуба. Получается с переменным успехом.

В прошлом матче Грабовский сотоварищи победили славный Монреаль, на сей раз потерпели поражение от Флориды. Гости должны сказать огромное спасибо своему вратарю Скотту Клеменсену, настоящей стеной ставшему на пути атак «Кленовых листьев».

Как итог, хоккеисты Торонто провели лишь одну шайбу, тогда как сами пропустили четыре раза.

Не удался этот матч и белорусскому легионеру кленовых листьев Михаилу Грабовскому. За 16,5 минут, проведенных на льду, он не нанес ни одного броска по воротам и заработал минус три балла коэффициента полезности.

Все результаты перед вами.

Торонто – Флорида 1:4

Нью-Джерси – Коламбус 6:3

Атланта – Бостон 0:4

Оттава – Филадельфия 2:0

Тампа – Каролина 3:2 От

Нэшвилл – Даллас 1:3

Миннесота – Сан-Хосе 1:4

Чикаго – Финикс 2:0

Калгари – Анахайм 3:1

Эдмонтон – Ванкувер 3:2