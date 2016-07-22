«Цмоки-Минск» сразится с болгарским «Рильски» 27 сентября в рамках баскетбольной Лиги чемпионов

Новости Беларуси. В Мюнхене прошла жеребьевка нового баскетбольного турнира – Лиги чемпионов, в котором примет участие и лучший белорусский клуб «Цмоки-Минск».

В первом квалификационном раунде драконы сразятся с болгарским «Рильски».

Первый матч драконы проведут сыграют 27 сентября на выезде. Второй - 29 сентября дома, на «Минск-Арене», сообщили в программе СТВ-Спорт.

В случае победы по сумме двух встреч, «Цмоки» выйдут во второй круг соревнований, а победив там, попадут в группу А основного турнира, где их соперниками могут быть турецкий «Банвит», немецкий «Скайлайнерс», греческий «Арис», чешский «Нимбурк», словенский «Хелиос», французский «Монако» и еще один клуб, преодолевший квалификационный барьер.