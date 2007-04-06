Цирк и хоккей ничего общего не имеют

Утверждая обратное - рискуете нарваться на грубость, ведь к главному зимнему виду спорта многие относятся очень серьезно.

Но тренеры национальной сборной по хоккею славятся нетрадиционным подходом. Глен Хэнлон везде развешивал зажигательные лозунги, а Курт Фрейзер повел своих подопечных в цирк.

Причем, игрокам была уготована совсем не участь зрителей. Хотя некоторые, чувствуется, на это рассчитывали - неплохой бы отдых получился в череде напряженных тренировок да еще в конце сезона.

Но пришлось поработать. Первыми в руки жонглеру попали Олег Антоненко, Александр Журик и Андрей Глебов. Динамовцы показали, что чемпионами стали не зря, и довольно быстро освоили пусть простейшее, но все же замысловатое упражнение с тремя мячиками.

Основная группа хоккеистов предпочла пойти на обучение к фокусникам. И не спрашивайте - почему. Но пусть наши соперники на Чемпионате мира готовятся к фокусам, которые белорусы будут вытворять с шайбой. И уж совсем неясна цель Алексея Страхова. Он попробовал себя в роли коверного, или в просторечии клоуна. Было смешно, но главное, чтобы действия форварда "Керамина" на льду смеха не вызывали.



Активнее прочих пробовал себя в новом качестве Глебов. Андрей не только выучился жонглировать, но и в качестве воздушного гимнаста смотрелся неплохо. За габаритного защитника "Динамо" бывало даже страшновато, а точнее опасения вызывала крепость страховочной лонжи.