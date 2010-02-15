Цифровая жеребьевка чемпионата Беларуси

В четверг у белорусских футбольных болельщиков, которые нетерпеливо дожидаются апрельского старта юбилейного, 20 чемпионата страны, появилась отличная возможность для столь любимых этой азартной частью населения прогнозов и предсказаний развития событий в предстоящем национальном первенстве.

В декорациях минского бизнес-центра «Столица», при скоплении внушительного числа авторитетных представителей белорусской футбольной общественности состоялась торжественная церемония жеребьевки чемпионата страны – 2010.

В столь торжественной обстановке заурядная в общем-то процедура проводилась впревые и прошла под неявным, но ощутимым влиянием главной отличительной особенности предстоящего футбольного первенства среди команд высшей лиги – новой схемы его проведения.

В связи с сокращением элитного дивизиона до 12 команд исполком ассоциации БФФ, как известно, утвердил любопытный календарь, согласно которому участники чемпионата сыграют в три круга, то есть проведут по 33 матча. Несложно подсчитать, что нечетное число встреч подразумевает разное количество домашних и гостевых поединков. Поэтому участники жеребьевки искренне надеялись оказаться в числе счастливчиков, которым повезет сыграть на родном стадионе на матч больше конкурентов.

К тому же, наверняка, представители каждого клуба мечтали вытянуть тот самый номерок, который позволит в заключительном третьем круге чемпионата принять основных соперников, то ли в борьбе за медали, то ли за сохранение места в элите, в комфортных домашних условиях.

На все 100% результаты жеребьевки, разумеется, вряд ли кого-нибудь удовлетворили. Тем не менее, каждый клуб высшей лиги получил календарь своих матчей в предстоящем первенстве и может теперь строить предсезонную подготовку к нему более предметно и целенапавленно.

В частности, к первому туру, который намечен на 3 апреля. В это день мы сможем посетить и насладиться перипетиями следующих матчей. Любопытно, что все три призера минувшего чемпионата стартуют в гостях. Хорошая ли это примета, узнаем, скорее всего, где-то в октябре, когда футбольный сезон выйдет на финишную прямую.