«Чувствуется забота и развитие детского футбола». В Минске стартовал отборочный этап «Кожаного мяча»

После трех соревновательных дней на групповом этапе в средней группе наиболее ярко себя показали ребята Фрунзенского района, в младшей лидирует команда Партизанского, а у девочек в фаворитах значится Центральный район. 13 марта станет известно, кто отправится в республиканский финал, из каждой группы дальше пройдут по две лучшие команды.

Дмитрий Сорокач, директор ФК «Славянин»:

Очень на должном уровне все проходит, чувствуется забота, в той же мере и развитие детского футбола, чего не хватает. Отсюда выходят, наверное, одни из самых знаменитых и достойных людей в мире футбола. Нужно, чтобы та любовь, которая внутри у них есть к футболу, она не угасла – ее поддержать и по максимуму пронести, а уже когда придет профессиональный уровень – мы тогда оценим.