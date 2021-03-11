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«Чувствуется забота и развитие детского футбола». В Минске стартовал отборочный этап «Кожаного мяча»

11 марта 2021 21:22
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Новости Беларуси. В Минске стартовал отборочный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир определит сильнейших в трех возрастных группах, а также лучшую команду у девочек.

«Чувствуется забота и развитие детского футбола». В Минске стартовал отборочный этап «Кожаного мяча»-1

После трех соревновательных дней на групповом этапе в средней группе наиболее ярко себя показали ребята Фрунзенского района, в младшей лидирует команда Партизанского, а у девочек в фаворитах значится Центральный район. 13 марта станет известно, кто отправится в республиканский финал, из каждой группы дальше пройдут по две лучшие команды.

«Чувствуется забота и развитие детского футбола». В Минске стартовал отборочный этап «Кожаного мяча»-4

Дмитрий Сорокач, директор ФК «Славянин»:
Очень на должном уровне все проходит, чувствуется забота, в той же мере и развитие детского футбола, чего не хватает. Отсюда выходят, наверное, одни из самых знаменитых и достойных людей в мире футбола. Нужно, чтобы та любовь, которая внутри у них есть к футболу, она не угасла – ее поддержать и по максимуму пронести, а уже когда придет профессиональный уровень – мы тогда оценим.

«Чувствуется забота и развитие детского футбола». В Минске стартовал отборочный этап «Кожаного мяча»-7

Отметим, областной турнир Минского региона «Кожаный мяч» проходит в Слуцке, где за выход в финал сражаются команды из Несвижского, Солигорского, Вилейского, Борисовского, Березинского и Слуцкого районов.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Сорокач # Фотофакт

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