Чудеса от восточных «Монреаля» и «Филадельфии»

Кубок Стэнли. Четвертьфинала

Монреаль – Питтсбург

На неделе стали известны три полуфиналиста розыгрыша Кубка Стэнли. В обойме претендентов на вожделенный трофей остался и «Монреаль» братьев Костицыных. «Канадцы» совершили второе чудо. Вслед за «Вашингтоном» Алекса Овечкина выбили с турнирной дистанции «Питтсбург» Сида Кросби. В пятом матче «монреальцы» уступили 1:2. «Пингвины» опять надежно действовали у своих ворот, хотя cоперник перебросал их. Голкипер Марк-Андре Флери сделал тридцать два «сэйва» и пропустил лишь одну шайбу. В концовке отличился Майкл Каммалери. А Яро Галак был огорчен дважды: Крисом Летангом и Сергеем Гончаром. 1:2.

А через двое суток в родном «Молсон Центре» «канадцы» забили быстрый гол, и довели дело до победы. Дублем отметился Майкл Каммалери. И оба раза в качестве ассистента выступил наш Андрей Костицын. Его младший брат Сергей так ни разу на льду не появился. «Канадцы» выиграли 4:3 и перенесли выяснение отношений на седьмой поединок.

Решающая битва прошла на «Меллон-арене» и стала последним «энхаэловским» матчем в ее истории. «Пингвины» переезжают в новый дворец. «Хабс» огорошили соперника снова в самом дебюте. А затем произвели еще несколько смертельных выстрелов. На шестой минуте второго периода счет был 4:0 в пользу гостей. Хозяева сами виноваты, их игра в обороне не поддавалась никакой критике. Наверстать упущенное «Питтсбург» не смог. 2:5. Брайан Джионта оформил дубль, Майкл Каммалери забросил свою двенадцатую шайбу в нынешнем плей-офф.

Филадельфия – Бостон

В четвертой встрече «летчики» победили благодаря голу Симона Ганье в овертайме 5:4. Этот успех настолько воодушевил «оранжевых», что в пятом поединке они катком проехались по конкуренту. 4:0. Бостонский «ТД Гарден» молчал. И опять в героях — Симон Ганье, который два раза заставил капитулировать финского стража ворот «мишек» Тууку Раска. В шестой встрече на авансцену вышел его визави Майкл Лейтон. Голкипер пропустил несколько месяцев из-за травмы, вернулся и победил. Его тридцать «сэйвов» стали залогом виктории «Филадельфии». 2:1. У «летчиков» точны были Майк Ричардс и Даниэль Брир. «Мишки» ответили лишь голом Милана Лучича. Счет в серии 3:3. В ближайшую ночь – последняя дуэль.

Сан-Хосе – Детройт

В финале конференции встретятся две сильнейшие дружины по итогам регулярного сезона. «Сан-Хосе», проигравшись в четвертой встрече 1:7, в дальнейшем не стала играть с огнем и в пятой игре обеспечила выход в ½. Хотя и пропустили первыми. От Брайна Рафалски издали. Но быстро отквитались. Джо Торнтон забил в большинстве. А победным стал бросок Патрика Марло. Лидеры «акул» разыгрались. 2:1.

Чикаго – Ванкувер

«Чикаго» провозился с «Ванкувером» дольше. В пятой встрече атака явно превалировала над нападением. Вратарей пробили одиннадцать раз, а «черные ястребы» выиграли 7:4. В их составе солировали Джонатан Тейвс (три гола, две передачи) и Патрик Шарп (одна шайба, три паса). Для Тэйвса ванкуверский лед – исключительно счастливый. Здесь он стал MVP олимпиады. «косаткам» отступать было некуда, они «горели» в серии 1:3. И они разбили оппонента на его же площадке 4:1. Дубль сделал Кевин Биекса. Однако большего добиться не сумели. В родном «Дженерал Моторс Плейс» «Ванкувер» уступил 1:5 и закончил выступление в кубке. У «ястребов» лучшим был признан Патрик Кейн, набравший один плюс один. Год назад, на этой же стадии, «Чикаго» выиграл у «Кэнакс» с тем же счетом в серии 4:2. Уже в воскресенье начнется полуфинальная стадия.