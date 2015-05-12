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ЧМ-2015 по хоккею: что нужно Беларуси для выхода в плей-офф?

12 мая 2015 08:09
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Новости Чехии. В борьбе за выход в четвертьфинал. Хоккеисты сборной Беларуси в чешской Остраве сегодня, 12 мая, проведут заключительный матч первого этапа чемпионата мира против команды Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От места в плей-офф белорусов отделяет всего одно очко, которое необходимо добыть в сегодняшнем матче. На удачный расклад может повлиять и исход игры Словакия - США.

Сборной Беларуси сегодня достаточно и проигрыша в овертайме. Если же Словакия не сможет выиграть в основное время у американцев, то при любом исходе поединка с Норвегией, белорусы выйдут в четвертьфинал, где их соперником по всей видимости станет сборная Канады.

# Чемпионат мира по хоккею

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