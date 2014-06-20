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ЧМ-2014 по футболу. Выход Англии в плей-офф зависит от побед сборной Италии?

20 июня 2014 12:11
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ЧМ-2014 по футболу. Во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 19 июня сборная Англии проиграла команде Уругвая - 1:2.

Текстовую онлайн-трансялцию смотрите здесь!

Англичане с двумя поражениями сейчас занимают последнее место в группе «D». Шансы на выход из группы минимальны.

Рой Ходжсон, тренер сборной Англии:
Шансы очень невелики, и они, увы, зависят не только от нас, но и от соперников. Все матчи должны закончиться с определённым исходом. Нам остаётся ждать.

Для того, чтобы сборная Англии смогла выйти в плей-офф, итальянцы должны выиграть у команд Уругвая и Коста-Рики. При этом, в последнем круге группового этапа сами представители туманного Альбиона должны с крупным счетом обыграть костариканцев.

Матч «Италия-Коста-Рика» состоится уже сегодня, 20 июня в 19.00 по белорусскому времени.  

Следите за чемпионатом мира-2014 в Бразилии с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by!

# Чемпионат мира по футболу # Рой Ходжсон

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