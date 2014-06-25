ЧМ-2014 по футболу. Суаресу грозит 2 года дисквалификации за укус Кьеллини

ЧМ-2014 по футболу. ФИФА проведет расследование инцидента с участием форварда сборной Уругвая Луиса Суареса и итальянского защитника Джорджо Кьеллини в матче чемпионата мира в Бразилии.

Эпизод произошел на 78-й минуте встречи, когда Суарес во время борьбы за позицию в штрафной укусил игрока итальянской команды за плечо, а тот в ответ отмахнулся и попал локтем уругвайцу в лицо.

Итальянцы уверены, что судья матча данный момент видел, но никак не отреагировал. Пострадавшего возмутило, что «ФИФА защищает звезд».

Джорджо Кьеллини, защитник сборной Италии:

Суарес – подлец! Ему все сошло с рук, потому что ФИФА защищает звезд. Мне бы хотелось, чтобы они посмотрели видео момента и что-то сделали с ним. Судья видел след от укуса, но ничего не сделал.

Впрочем, спортивным поведение не отличилась и сборная. Защищая своего товарища по команде, уругвайцы умудрились обвинить итальянца в ребячестве. Мол, не по-мужски это - жаловаться.

Диего Лугано, защитник сборной Уругвая:

Вы должны показать мне этот момент, я ничего такого не видел.

Самое худшее - это то, как повел себя Кьеллини. Он великий игрок и очень уважаемый игрок. Но у меня его поведение не вяжется с тем, что мы знаем об итальянском футболе. Он покинул поле, плача и жалуясь на соперника. Как мужчина, он полностью разочаровал меня.

Пока спортсмены словестно выясняли отношения с помощью прессы, ФИФА приняло решение вмешаться в конфликт.

Против Суареса открыто дисциплинарное дело. До 5 часов вечера 25 июня по местному времени (23:00 по белорусскому 26 июня) игрок и/или Ассоциация футбола Уругвая должны предоставить ФИФА свое видение инцидента. Уругвайцу светит 2 года дисквалификации.

К слову, для Суареса эта возможная дискавалификация из-за «покусанных» футболистов будет не первой.

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Напомним, сборная Уругвая обыграла Италию со счетом 1:0 и буквально выгрызла путевку в плей-офф.

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Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!