ЧМ-2014 по футболу. Суарес укусил соперника во время матча Италия-Уругвай

ЧМ-2014 по футболу. Во время матча группового этапа чемпионата мира в группе «D» между Италией и Уругваем, южноамериканец Луис Суарес укусил соперника по игре Джорджо Кьеллини.

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Уругвай-Италия» в Твиттере! Посмотреть ее можно здесь!

За неспортивное поведение Суарес не получил даже желтую карточку.

Джорджо Кьеллини, защитник сборной Италии:

Суарес – подлец! Ему все сошло с рук, потому что ФИФА защищает звезд. Мне бы хотелось, чтобы они посмотрели видео момента и что-то сделали с ним. Судья видел след от укуса, но ничего не сделал.

К слову, Суарес давно известен футбольным болельщикам своими гнусными выходками на поле.

Так, во время одного из матчей чемпионата Голландии он укусил за шею голландского футболиста Отмана Баккала и получил семиматчевую дисквалификацию.

В матче против «Манчестер Юнайтед» Луис выяснял отношения с Патрисом Эвра, защитником «МЮ», и оскорбил француза на расистской почве. Суарес был дисквалифицирован на восемь игр чемпионата.

В матче чемпионата английской премьер-лиги «Ливерпуль – Челси» Суарес укусил своего противника в область плеча.

Еще Суарес не стесняется прямом смысле ходить по своим упавшим на поле соперникам…

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Суарес свое поведение не отрицает, как, впрочем, и не объясняет. Недавно футболист посмеялся над своими выходками, снявшись в рекламе уругвайского банка. Все его действия в этом ролике словно повторяют провокационные выходки на футбольном поле (см. видео).

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!