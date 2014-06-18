ЧМ-2014 по футболу. Сборная Нидерландов обыграла Австралию - 3:2 и возглавила группу «В»

ЧМ-2014 по футболу. 18 июня в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Голландии обыграла Австралию - 3:2.

С первых минут матча австралийцы бросились в атаку, не стесняясь прессинговать голландцев на чужой половине поля. Но открыли счет в матче все-таки представители страны тюльпанов.

На 20-ой минуте матча Арьен Роббен получил мяч в центре поля, ловко убежал от защитников и, хотя мог отдать пас Ван Перси, пробил в дальний угол сам. И не прогадал - 1:0, повела Голландия.

Об Арьене Роббене читайте подробнее здесь!

Австралия долго не заставила себя ждать. Организовав контратаку, уже через 1 минуту мяч оказался в сетке ворот соперников! Отличился Тим Кэхилл. После заброса партнера в чужую штрафную, форвард не стал обрабатывать мяч и в одно касание пробил по воротам. Тот с огромной скоростью влетел в перекладину, а от неё — в ворота.

Обескураженные, видимо, таким исходом первого тайма, во втором голландцы активно пошли в атаку и… на 54 минуте заработали пенальти в свои ворота. Майл Единак вывел сборную Австралии вперед.

Но «тюльпанов» уже было не остановить. На 58-ой минуте Робин Ван Перси сравнивает счет, а на 68-ой Мемфис Депай, точным ударом в правый угол, вывел Нидерланды вперед.

Робин ван Перси забивает во втором матче подряд! О нем подробнее - здесь!

Череда замен, проведенных после этого у обеих сборных, больше результатов не дала.

3:2 - голландцы празднуют очередную победу!

Сборная Нидерландов, одержавшая вторую победу в двух матчах, набрала шесть очков и возглавляет группу «В». Команда Австралии, не заработавшая ни одного балла, располагается на последней строчке.

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