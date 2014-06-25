ЧМ-2014 по футболу. Россия еще может выйти в плей-офф?

ЧМ-2014 по футболу. 22 июня состоялись матчи второго тура группового этапа чемпионата мира в квартете «Н». Матч Бельгия - Россия закончился поражением сборной Фабио Капелло - 1:0. Алжир одержал победу над Южной Кореей - 4:2.

После двух туров Бельгия с 6-ю очками досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Остальные сборные, как бы прискорбно ни звучало, зависят друг от друга. То есть от последнего группового матча. У Алжира сейчас 3 очка, у России и Южной Кореи по 1-му.

Что нужно России, чтобы выйти в плей-офф?

1. России обязательно нужна победа над Алжиром. 2. Бельгийцы должны, хоть им и не принципиально, обыграть Южную Корею.

В этом случае россияне с 4-мя очками выйдут в 1/8 напрямую со второго места в группе.

Футболисты сборной Фабио Капелло обещают бороться до конца. Да и смысл есть, ведь, со слов Олега Шатова в интервью «Советскому спорту», «Аксель Витсель (прим. центровой сборной Бельгии) пообещал обыграть Корею».

Олег Шатов, футболист сборной России:

Витсель пообещал обыграть Корею. Мы продолжаем надеяться. Капелло сказал в раздевалке: «Не вешать нос. Мы еще выйдем из группы». И поблагодарил за хорошую игру. У нас так получается, что мы играем плохо — у нас есть результат, мы играем хорошо — у нас нет результата. Хорошая игра забудется, а результат останется. Будем верить в лучшее — что у нас есть шанс на выход. Пока шансы есть, будем биться до конца.

Шансы на выход из группы у России остаются, даже если южнокорейцы обыграют бельгийцев. Но при таком раскладе в силу вступят дополнительные показатели. Для начала - разница забитых мячей.

Например, россиян вполне устроит победа над Алжиром со счетом 1:0 при победе южнокорейцев с таким же счетом. Но если, предположим, россияне выиграют со счетом 1:0, а южнокорейцы - со счетом 2:0, в плей-офф выйдет азиатская сборная.

Если же судьба сложится так, что по итогам заключительного тура у сборной России и Южной Кореи будет одинаковая разница мячей и одинаковое количество забитых мячей, то участника 1/8 финала ЧМ-2014 определит… жребий.

Почему? Вес в таких ситуациях имеет статистика личных встреч. У России и Южной Кореи количество очков и количество мячей в очных поединках равное (игра 18 июня завершилась со счетом 1:1).



Россияне сыграют с алжирцами, а бельгийцы — с Южной Кореей 27 июня. Тогда и станет известен обладатель второй путевки в 1/8 финала турнира.

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!