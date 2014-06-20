ЧМ-2014 по футболу. Очередная сенсация от Коста-Рики: сборная обыграла Италию и вышла в плей-офф!

ЧМ-2014 по футболу. В рамках второго тура чемпионата мира в группе «D» встретились сборные Италии и Коста-Рики.

Матч закончился в пользу Коста-Рики - 1:0

Единственный гол на 44-ой минуте провёл Брайан Руис. В целом, игра была равной. Джанлуиджи Буффон не единожды выручал свою команду после опасных дальних ударов. У итальянцев в атаке активно действовал Марио Балотелли, но не хвататило ему точности.

О подвигах Марио Балотелли читайте здесь!

Букмекеры ставили на победу Италии. Но счет открыли и удержали костариканцы, изначально считавшиеся явными аутсайдерами группы. Утверждать это стало сложно уже после их убедительной победы над 2-кратными чемпионами мира - уругвайцами со счетом 1:3.

Команда оправдала надежды своего главного тренера!

Хорхе Луис Пинто, главный тренер сборной Коста-Рики:

Мы знаем, что Италия — трудный соперник, но уверены, что сможем сыграть так же, как с Уругваем. Перед чемпионатом мира говорили, что Коста-Рика — слабейшая на турнире и не наберет ни очка. Кто-то предсказывал Испанию в финале — ну и где эти прогнозы? Больше того: мы надеемся сыграть с Италией еще лучше, чем с Уругваем.

Матч начался 20 июня в 19.00 по белорусскому времени.

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