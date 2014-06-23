ЧМ-2014 по футболу. Нидерланды обыграли Чили и вышли в плей-офф с 1-ой строчки

ЧМ-2014 по футболу. В третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете «В» встречаются сборные Нидерландов и Чили.

Исход этого матча решает, с какого места команды выйдут в плей-офф. Путевки в 1/8 уже и так у них в карманах!

Действующие чемпионы Европы и пока еще чемпионы мира испанцы проиграли оба своих предыдущих матча и уже потеряли все шансы на выход в плей-офф. Сборная Австралии тоже на выход из квартета претендовать не может.

Положение в группе «В» перед последним туром:

1. Нидерланды — 6 очков (разница мячей 8:3)

2. Чили — 6 (5:1)

3. Австралия — 0 (3:6)

4. Испания — 0 (1:7)

Матч начался в 19.00 по белорусскому времени 23 июня.

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Силлессен, Влар, де Врей, Блинд, де Йонг, Янмат, Снейдер, Роббен, Кюйт, Ленс, Вейналдум.



Чили: Браво, Мена, Исла, Сильва, Санчес, Варгас, Гутьеррес, Медель, Хара, Арангис, Диас.

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В спокойном темпе проходит встреча, небольшое преимущество по владению мячом было у чилийцев в первом тайме.

Нидерланды провели несколько острых контратак, пару раз точности не хватило Арьену Роббену.

Может ли в принципе «Хрустальный Роббен» довести дело до конца? Читайте здесь!

Одна желтая карточка в этом отрезке матча. «Отличился» Сильва - горчичник получил за срыв острой голландской контратаки.

Ничья в первом тайме - 0:0

Во втором тайме после розыгрыша углового Янмат выполнил отличную подачу во вратарскую, а Фер кивком головы переправил мяч в дальний угол!

1:0 - Нидерланды открыли счет в матче на 77-ой минуте

Очередную отличную контратаку сборная Нидерландов провела на 92-ой минуте. Де Йонг выполнил длинный заброс вперёд, Роббен на скорости ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, а Депай опередил защитника и переправил мяч в пустой угол ворот!

2:0 - Нидерланды обыграли Чили!

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Во втором матче группы «В» Испания переиграла Австралию - 3:0.

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!