ЧМ-2014 по футболу. Нидерланды обыграли Чили и вышли в плей-офф с 1-ой строчки

ЧМ-2014 по футболу. В третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете «В» встречаются сборные Нидерландов и Чили.
Исход этого матча решает, с какого места команды выйдут в плей-офф. Путевки в 1/8 уже и так у них в карманах!
Действующие чемпионы Европы и пока еще чемпионы мира испанцы проиграли оба своих предыдущих матча и уже потеряли все шансы на выход в плей-офф. Сборная Австралии тоже на выход из квартета претендовать не может.
Положение в группе «В» перед последним туром:
1. Нидерланды — 6 очков (разница мячей 8:3)
2. Чили — 6 (5:1)
3. Австралия — 0 (3:6)
4. Испания — 0 (1:7)
Матч начался в 19.00 по белорусскому времени 23 июня.
Стартовые составы команд:
Нидерланды: Силлессен, Влар, де Врей, Блинд, де Йонг, Янмат, Снейдер, Роббен, Кюйт, Ленс, Вейналдум.
Чили: Браво, Мена, Исла, Сильва, Санчес, Варгас, Гутьеррес, Медель, Хара, Арангис, Диас.
Обновлено
В спокойном темпе проходит встреча, небольшое преимущество по владению мячом было у чилийцев в первом тайме.
Нидерланды провели несколько острых контратак, пару раз точности не хватило Арьену Роббену.
Может ли в принципе «Хрустальный Роббен» довести дело до конца? Читайте здесь!
Одна желтая карточка в этом отрезке матча. «Отличился» Сильва - горчичник получил за срыв острой голландской контратаки.
Ничья в первом тайме - 0:0
Во втором тайме после розыгрыша углового Янмат выполнил отличную подачу во вратарскую, а Фер кивком головы переправил мяч в дальний угол!
1:0 - Нидерланды открыли счет в матче на 77-ой минуте
Очередную отличную контратаку сборная Нидерландов провела на 92-ой минуте. Де Йонг выполнил длинный заброс вперёд, Роббен на скорости ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, а Депай опередил защитника и переправил мяч в пустой угол ворот!
2:0 - Нидерланды обыграли Чили!
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Во втором матче группы «В» Испания переиграла Австралию - 3:0.
Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!