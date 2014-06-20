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ЧМ-2014 по футболу. Марио Балотелли о цене выхода Англии в плей-офф: Хочу поцелуй от английской королевы!

20 июня 2014 14:24
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ЧМ-2014 по футболу. 20 июня сборная Италии сыграет с командой Коста-Рики в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Нападающий итальянцев Марио Балотелли после поражения Англии от Уругвая со счетом 1:2 заявил, что его команда может помочь англичанам попасть в плей-офф.

Для этого итальянцам в оставшихся двух матчах нужно обыграть Коста-Рику и Уругвай, а англичанам выиграть свой последний групповой матч против костариканцев.

Но такую «услугу» «Супер Марио» оценил по-королевски!

Марио Балотелли, футболист (Италия):
Если мы победим Коста-Рику, хочу поцелуй в щеку от английской королевы!

Какими скандальными выходками славится Марио Балотелли, читайте здесь!

Сейчас в группе «D» по три очка имеют сборные Коста-Рики и Италии, сыгравшие по одному матчу, и команда Уругвая, которая провела две игры. У сборной Англии после двух матчей ноль очков.

# Чемпионат мира по футболу

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