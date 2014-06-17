ЧМ-2014 по футболу. Инна Жиркова о браке с полузащитником сборной России: Приходится тяжело, особенно мне

Новости России. 18 июня в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу сборная России проведет первый матч. Соперниками россиян станут представители Южной Кореи.

России сыграет в группе «Н». Конкуренцию за выход из группы ей составят команды Бельгии, Алжира и Южной Кореи. Напомним, Россия пока не имеет ни одного титула на чемпионатах мира по футболу, а лучшее достижение сборной – попадание в четвертьфиналы в Швеции (1958), Чили (1962) и Мексике (1970). В 2014 году команде не прогнозируют таких высоких результатов. Больше о сборной России читайте здесь!

В преддверии стартового матча ЧМ-2014 полузащитник сборной России Юрий Жирков обратился к болельщикам с просьбой.

Юрий Жирков, полузащитник сборной России:

Просто попрошу верить в команду и поддерживать нас. Это очень важно, особенно на таком турнире. Мы готовы отдать все силы, чтобы доставить радость как своим родным и близким, так и всем российским болельщикам. И не хотим слышать с трибун поток негатива при любом неудачном действии, как это было в Польше, в матче с Грецией. Там, по-моему, большинство россиян нас не поддерживало, а, наоборот, ждало нашей неудачи. Может, мы действовали не лучшим образом, но в таких ситуациях поклонники других сборных наоборот стараются подбодрить своих, погнать их вперед, добавить сил. А у нас слышишь только, какой ты чудак на букву «м»...

Как никто другой, преданно и искренне, за футболистов болеют их семьи: родители, супруги и дети. За Юрия Жиркова, например, будут держать кулаки супруга Инна и самые преданные болельщики – 5-летний сын Дмитрий и 3-летняя дочь Милана. За несколько дней до старта чемпионата Инна Жиркова призналась: главное, чтобы ребята играли как одно целое, командой!

Юрий и Инна вместе 8 лет, и за это время семье пришлось привыкнуть к непростому тренировочному графику. Как оказалось, не без сложностей.

Инна Жиркова, супруга футболиста Юрия Жиркова (в интервью 7days.ru):

Приходится тяжело, особенно мне. Просто я хочу уже начать чем-то заниматься. А времени на это катастрофически не хватает, каждая свободная минутка уходит на мужа и детей. Если у Юры сборы, я собираю чемодан и вылетаю за ним, чтобы хотя бы два часа в день мы имели возможность побыть вместе. Моя жизнь подчинена его графику. Но я мечтаю о самореализации. Матчи мы всегда смотрим всей семьей, с родителями и детками. Надеваем футболки с Юриным номером и болеем. Частенько собираемся и едем в наш счастливый столичный ресторанчик: каждый раз, когда мы смотрим в нем футбол, наши выигрывают. Но на этот раз у нас другие планы. Я с детьми и родителями во время Чемпионата буду находиться в Турции, у нас там будет большая компания из жен других футболистов.