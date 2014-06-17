ЧМ-2014 по футболу. Акция протеста перед матчем США-Гана: манифестанты сожгли американский флаг

ЧМ-2014 по футболу. 16 июня на стадионе «Арена дас Дунас» в бразильском городе Натал матч группового этапа чемпионата мира по футболу провели сборные США и Ганы. Встреча закончилась волевой победой американцев - 2:1.

Этот матч мог и не состояться

На подходе к арене около 200 человек устроили манифестацию против проведения ЧМ-2014 в Бразилии. Мирный протест не получился - дебоширы рвались на стадион, а в какой-то момент демонстративно сожгли звездно-полосатый флаг. Также горел флаг ФИФА. Звучали призывы:

«FIFA Go Home!»

Полиция в происходящее вмешиваться не стала: лишь блокировала входы на арену и направляла американских болельщиков к трибунам в обход того места, где происходит акция протеста.

Через полицейские кордоны пришлось пробираться на матч и вице-президенту США Джо Байдену, который приехал поддержать сборную своей страны.

Акции проста против проведения чемпионата мира в Бразилии проходят уже далеко не один месяц (см. видео).