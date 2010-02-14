Четыре национальных рекорда установлены на зимнем чемпионате Беларуси по легкой атлетике

По итогам чемпионата Беларуси тренерский корпус сформирует команду для выступления на чемпионате мира в залах. Этот престижный турнир пройдет в середине марта в Дохе.Что же касается состязаний в Могилеве, то они получились интересными, и четыре национальных рекорда лучшее тому подтверждение. В толкании ядра новый рекорд страны установили Надежда Остапчук и Андрей Михневич. В прыжках с шестом отличилась Анастасия Шведова, а в беге на 3000 м с препятствиями Светлана Куделич.