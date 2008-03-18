Четыре медали привезли с Кубка Европы белорусские лекгоатлеты

Минувшей ночью они вернулись с турнира по спортивным метаниям, который прошел в хорватском Сплите. Турнир такого ранга только набирает обороты и среди болельщиков еще не очень популярен, чего не скажешь о самих спортсменах. Поэтому и приезжают на Кубок континента они с удовольствием и хорошим составом.



В свете подготовки к главным играм четырехлетия - Олимпиаде в Пекине - поехать в Хорватию ведущим белорусским метателям не удалось. Но даже выступая резервом наши мужчины сумели занять третье общекомандное место.