Четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ

«Нью-Джерси Девилз» на родном льду в Ньюарке принимал «Ванкувер Кэнакс» и уже к 13-й минуте 1-го периода безнадёжно проигрывал 0:3.

Все шайбы записали на свой счёт хоккеисты первого звена Ванкувера. Сначала седьмой раз в сезоне отличился Алекс Берроуз, после него забивали Сами Сало и Даниэль Седин. Хозяевам, правда, удалось вернуть матчу интригу ещё до перерыва. Никлас Бергфорс и Трэвис Зайак сократили отставание «Нью-Джерси» до минимума 2:3. Этот счёт продержался в матче до начала третьего периода, в котором «Ванкуверу» удалось сделать свой перевес более значительным. Александр Эдлер и Янник Хансен огорчили голкипера «Нью-Джерси» Мартина Бродо двумя шайбами и установили в матче окончательный счёт: Ванкувер выиграл 5:2.

В остальных матчах дня «Бостон» одолел «Тампу-Бэй» и возглавил Северо-Восточный дивизион, «Флорида» лишь в серии буллитов одолела «Колорадо», а «Миннесота» решающую шайбу забросила «Нэшвиллу» в овертайме.