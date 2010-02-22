Четыре комплекта наград разыграют сегодня в Олимпийском Ванкувере

Определятся чемпионы и призеры зимних игр в командных спринтерских гонках у женщин и мужчин.

Прыгуны с трамплина выявят сильнейших в прыжках со 140-метрового трамплина. А в соревнованиях по фигурному катанию станут известны победители в танцах на льду.

Белорусские любители спорта будут с особым вниманием следить за квалификационными состязаниями фристайлистов. В них выступят наши лыжные акробаты Дмитрий Дащинский, Тимофей Сливец, Антон Кушнир и Алексей Гришин.

Кроме того, сегодня в Ванкувере на лед выйдут женские хоккейные команды — США и Швеция, Канада и Финляндия. Продолжится турнир по кёрлингу.