Четыре игры пройдет в рамках Рождественского хоккейного турнира 5 января

В 16.00 на лед выйдут сборные Швейцарии и Словакии, Канады и Финляндии. Вечером клюшки скрестят белорусская и украинская команды, Россия и Германия.

Зрителям обещают массу положительных эмоций в атмосфере настоящего праздника хоккея.

Напомним, в Минск приехали любительские дружины из Словакии, Финляндии, России, Швейцарии, Украины, Канады и Германии. Главные соперники белорусов в борьбе за приз Рождественского турнира на приз Президента Беларуси – россияне. Обе дружины до этого пять раз играли между собой в финале минского турнира, и четыре раза успеха добивалась наша команда. Только в 2007 восточные соседи сумели победить в решающем поединке. Белорусы не собираются уступать и в этом году.

Накануне в Минске нашей победой завершилась встреча белорусов и швейцарцев. Счет – 10:3. Также, в упорной борьбе украинцы одолели словаков, а россияне взяли верх над финнами.