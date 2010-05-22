Четвертьфиналы чемпионата мира

В одном четвертьфинале грандов столкнулись Финляндия и Чехию, а в другом — Швейцария и Германия.

Чехи на этом чемпионате выглядят не блестяще, при неплохом составе они никак не могут найти свою игру. В матче с финнами команде Яромира Ягра повезло: уже на 55-ой секунде Петри Контиола воспользовался передачей Петтери Нуммелина и открыл счет. В итоге финны решили сыграть рациональнее и в дальнейшем сосредоточились на сохранении минимального преимущества, недопустимо редко тревожа Томаша Вокоуна, особенно в третьем периоде. Но в хоккее счет 1:0 фиксируется редко: на 42-ой минуте Якуб Клепиш восстановил равенство. Больше командам с игры забросить не удалось, и все расставила на свои места серия буллитов. В ней у чехов отличились Лукаш Каспар и Ян Марек, в то время как у финнов — лишь Яркко Иммонен. А вот ни Юсси Йокинену, ни герою первого периода Петри Контиоле отличиться не удалось. Как и на прошлом чемпионате мира, финны — вне полуфинала, а вот чехи свой результат улучшили, и в одной второй сыграют.

Немцы фактор родного льда использовали на все сто процентов. Шайба Филиппа Гогуллы в матче со швейцарцами так и осталась единственной, несмотря на 41 бросок подопечных Шона Симпсона по воротам Денниса Эндраша. Выход в полуфинал позволит немцам впервые со времен чемпионата мира 53-го года претендовать на медали.

Менее всего интриговало противостояние шведов и датчан. Команда Пера Бакмана очевидно исчерпала запас чудес еще на предварительном этапе, в то время как «Тре крунур», наравне с россиянами, следует признать наиболее яркой командой первенства. К 33-ей минуте шведы предопределили исход матча. Причем наравне с Маркусом Нильсоном и Рикардом Валлином отличился и минский динамовец Юнас Андерссон. Эта шайба стала для него четвертой на турнире. Датчане огрызнулись точным броском Йеспера Дамгаарда, но Линус Умарк в третьем периоде снял все вопросы относительно победителя. Гол Мортена Мадсена, тем не менее, позволил датчанам установить новый национальный хоккейный рекорд: никогда ранее они не проигрывали шведам с разницей всего в две шайбы, правда, и выигрывать у соседей им ни разу не доводилось. 4:2.

Особой строкой на четвертьфинальной стадии проходил поединок Россия — Канада. Реваншистские настроения в рядах подопечных Вячеслава Быкова, а еще более — среди их болельщиков, были весьма сильны, но команда Крейга Мактавиша ванкуверской сборной — не чета. После того, как под занавес первого периода Максим Афиногенов пробил Криса Мейсона, шансы «Кленовых листьев» вряд ли можно было оценить, как высокие. Корри Перри дважды оставил своих партнеров в меньшинстве, чем воспользовались Павел Дацюк и Евгений Малкин. При блестящей игре россиян в атаке, серьезные нарекания вызывают их действия в обороне. В отчетном матче на их вратаря Семена Варламова выпала неадекватно большая нагрузка. Причем наиболее проблемными в этом плане показались лидерские тройки Федорова и Дацюка. Голкипер, впрочем, исправно россиян выручал вплоть до концовки матча.

Заключительный период вышел веселым: зрители увидели несколько драк и четыре шайбы. Две из них забросили россияне (Сергей Федоров и Евгений Малкин), две — канадцы (Джон Таварес и Мэтт Дюшен). 5:2. Формально реванш состоялся, но цена ванкуверского поражения несравнимо выше.

В субботу состояться полуфиналы, и если прогноз «Горячего льда» сбудется, то уже в воскресенье мы будем наслаждаться финалом Россия — Швеция.

22 мая

Швеция — Чехия

Россия — Германия