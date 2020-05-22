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Четвертьфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу. Расписание ответных игр

22 мая 2020 14:47
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу наступила стадия четвертьфиналов. Первые поединки этого раунда прошли 21 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четвертьфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу. Расписание ответных игр-1

В Минске отношения выясняли столичный «Дорожник» и гомельский ВРЗ. Железнодорожники – явные фавориты этого противостояния – начали игру в бодром темпе и уже на десятой минуте повели в счете.

Четвертьфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу. Расписание ответных игр-4

Правда, до перерыва хозяева площадки отыгрались. Зато во втором тайме гомельчане конвертировали свой перевес в еще два забитых мяча и добились закономерной победы 3:1.

Четвертьфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу. Расписание ответных игр-7

Во всех вчерашних поединках успех праздновали гости. Ответные четвертьфинальные игры запланированы на 24 мая.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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