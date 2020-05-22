Четвертьфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу. Расписание ответных игр

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу наступила стадия четвертьфиналов. Первые поединки этого раунда прошли 21 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу наступила стадия четвертьфиналов. Первые поединки этого раунда прошли 21 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске отношения выясняли столичный «Дорожник» и гомельский ВРЗ. Железнодорожники – явные фавориты этого противостояния – начали игру в бодром темпе и уже на десятой минуте повели в счете.
Правда, до перерыва хозяева площадки отыгрались. Зато во втором тайме гомельчане конвертировали свой перевес в еще два забитых мяча и добились закономерной победы 3:1.
Во всех вчерашних поединках успех праздновали гости. Ответные четвертьфинальные игры запланированы на 24 мая.