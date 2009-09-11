Чемпионка мира по легкой атлетике - гермафродит

Гендерный тест южноафриканской бегуньи Кастер Семени, проведенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), показал, что она является гермафродитом.

Об этом пишет австралийское издание The Daily Telegraph. У спортсменки были обнаружены как женские, так и мужские половые признаки.

В частности, издание сообщает о наличии у Семени мужских половых органов. Также в материале утверждается, что у спортсменки нет матки и яичников. По данным The Daily Telegraph, IAAF дисквалифицирует Семеню, а сама спортсменка будет направлена к врачам, поскольку ее состояние представляет серьезную опасность для здоровья.

Проверка половой принадлежности Семени была проведена во время чемпионата мира по легкой атлетике, который прошел в августе 2009 года в Берлине. Еще до первенства мира Семеня прошла гендерный тест в ЮАР, и СМИ сообщали, что в организме спортсменки было обнаружено троекратное превышение нормы мужского гормона тестостерона. По данным The Daily Telegraph, у Семени выявлен мужской половой орган, продуцирующий тестостерон - внутренние яички.

Генеральный директор IAAF Пьер Вайсс заявил, что Семеня является женщиной, но «не на 100 процентов». По словам Вайсса, решение по делу южноафриканской спортсменки будет принято на заседании исполнительного совета IAAF, которое пройдет 20 и 21 ноября 2009 года.

В ЮАР подозрения в адрес Семени, которые высказывали другие спортсмены и чиновники IAAF, вызвали резкое недовольство. Ряд членов правящей партии - Африканского национального конгресса - обвинил IAAF в расизме и сексизме.

В Берлине Семеня стала чемпионкой мира в беге на дистанции 800 метров. Южноафриканская спортсменка выиграла финальный забег с большим преимуществом, показав лучший результат сезона в мире, пишет Lenta.ru.