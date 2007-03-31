Чемпионат мира по водным видам спорта близится к завершению

1 апреля пловцы разыграют семь последних комплектов наград, и 12-ый мировой форум станет историей.

31 марта у белорусов появилась очередная олимпийская лицензия, а переполненные трибуны "Акватик центра Род Лэйвер Арены" аплодировали новому мировому рекорду в исполнении австралиек.

Пятую по счету олимпийскую лицензию для белорусской команды вновь добыла Александра Герасименя. Она стартовала на 50-и метровой дистанции вольным стилем. Проплыв квалификацию с 9-ым результатом, 25,51 секунды, Александра вышла в полуфинал. Где спустя несколько часов, сумела сбросить со своего времени более 0,2 секунды. Вот только для попадания в решающий заплыв этого оказалось недостаточно. Зато хватило, чтобы заполучить олимпийскую лицензию, норматив отбора на этой дистанции 25,43 секунды.

Светлана Хохлова также плыла 50 метров кролем - дистанцию, которая для нее всегда была самой успешной. Вспомним хотя бы "серебро" Чемпионата Европы в Мадриде в 2004 году. Однако к нынешнему мундиалю подопечная Елены Климовой, похоже, подошла не в лучшей форме. Она не сумела пробиться даже в полуфинал, показав в квалификации только 17-ое время.

Неудачно сложилось выступление и у Инны Капишиной, стартовавшей на 50 метрах брассом. Она пробилась в полуфинал, а вот там из-за фальстарта была дисквалифицирована. Наш молодой спинист Павел Санкович, плывший 50-метровую дистанцию завершил борьбу на предварительном этапе. У него 30-ое время.

Мировой рекорд, уже 11-ый на этом чемпионате, обновили хозяйки турнира - австралийки. В комбинированной эстафете 4 по 100 представительницы Зеленого Континента смогли превзойти свое же достижение годичной давности - 3 минуты 55 и 74 сотых секунды.

Что ж, для белорусской команды чемпионат почти завершён. В воскресенье нам остаётся только поболеть за квартет в комбинированной эстафете - Павел Санкович, Николай Васильев, Евгений Лазука и Станислав Неверовский попытаются атаковать завтра олимпийский отборочный норматив.