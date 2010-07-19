Чемпионат мира по спортивной акробатике. Белорусы завоевали 6 медалей

Чемпионат мира по спортивной акробатике прошел в польском Вроцлаве. В копилке нашей сборной — два «золота», одно «серебро» и три «бронзы». Две высшие награды завоевали юниорки. В состязаниях пар лучшими стали Яна Янусик и Светлана Михневич, а в соревнованиях троек — Ирина Калашник, Алина Иванова и Юлия Ордякова. «Серебро» — во взрослых состязаниях на счету женского тандема — Алины Юшко и Екатерина Мурашко. Бронзовую медаль белорусы завоевали во взрослом турнире, еще две — в юношеских состязаниях среди девушек.