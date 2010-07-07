Чемпионат мира по парусному спорту: Дроздовская против Танниклаф

Олимпийская чемпионка американка Танниклаф и чемпионка мира-2007 белоруска Дроздовская выступят на чемпионате мира по парусному спорту в классе «Лазер-радиал». В течение ближайших трех дней в британском Ларгсе пройдет процедура регистрации участниц, а также тренировочные выходы на воду. Гонки запланированы на период с 9-го по 14-е июля запланированы гонки, по две ежедневно. Первые три дня традиционно участницы проводят предварительные старты, а последние три будут отданы финальной серии при разделении на золотой, серебряный и бронзовый флота.