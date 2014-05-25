Чемпионат мира по хоккею в цифрах. 60 млн. рублей — столько стоит самый дорогой сувенир в Минске

Цифра 1

Яна Шипко, СТВ:

№1 по гостеприимству. ЧМ в Минске стал абсолютным чемпионом по посещаемости среди мировых хоккейных турниров.

Петр Рябухин, менеджер дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею–2014:

Матч Беларусь–Швеция явился тем барьером, через который мы перешли в плане неофициального спортивного соревнования — первенства среди болельщиков, тех любителей хоккея, кто приходит посмотреть на матчи ведущих команд мира. До этого максимальное количество болельщиков было на ЧМ в Чехии — 552 тысячи болельщиков. Мы перешагнем 600 000 рубеж. Порядка 620 тысяч болельщиков посмотрит ЧМ в Минске. Мы приглашали всех не просто на хоккей, а на праздник!

Болельщики (США):

Великолепно! Мы встретили много людей, которые говорят, что это лучший чемпионат мира, который они видели. Поразила такая масштабная подготовка. В других городах, в сравнении с Минском, как будто ничего не делали к чемпионату. А здесь так комфортно, нам нравится ваше гостеприимство, фан-зоны, атмосфера вокруг. Даже не хочется, чтобы этот праздник заканчивался.

Цифра 2

Яна Шипко, СТВ:

Болельщиков вот в такой смешанной форме с символикой сразу и Беларуси, и России часто можно было видеть на аренах. На самом деле, очень много россиян болели за Беларусь. Кстати, в матче Беларусь-Россия на лед вышли сразу 2 Денисова. Игроки-однофамильцы есть и в белорусской, и в российской сборной. И хотя эти матчи не имели решающего значения для выхода в плей-офф, сама игра получилась, конечно, захватывающая и напряженная, но как говорят сами фанаты, дружественная.

Болельщики (Россия):

Смотрели матч Беларусь с Россией. Белорусы за малым шведов не победили. Болели, голоса сорвали. Нам очень понравилось, очень здорово, ребята, принимаете. Все очень красиво, доброжелательно. Везде были, во всей Беларуси. Посетили ваши самые достопримечательные места, и в Брест ездили, и в Беловежскую пущу, и Дудутки посещали, замки объездили, очень здорово, 5 баллов!

Болели за Беларусь, когда играли со Швецией. Очень хорошо играли. Организация нам очень понравилась, на высшем уровне. Мы были в Швеции, Финляндии, Словакии, Чехии, в Сочи на Олимпиаде. Для нас этот Чемпионат самый комфортный, очень весело, все очень чисто (чище, чем в Европе).

Цифра 3

Яна Шипко, СТВ:

3 игры провела на неделе сборная Беларуси. И на встрече с Латвией подарила болельщикам настоящий праздник. Со счетом 3:1 белорусы не только одолели сильного соперника, но и обеспечили себе место в плей-офф. Кстати, поздравления нападающий Евгений Ковыршин принимал не только с победой — в этот день у него родился сын.

Минский чемпионат уже называют богатым на сенсации. Итак, топ-3 самых неожиданных моментов плей-офф. Во-первых, в четвертьфинал не вышли ни вице-чемпионы мира швейцарцы, ни сильные сборные Словакии и Латвии. Во-вторых, родоначальница хоккея Канада не добралась до полуфинала. Кленовые листья уступили Финляндии. В-третьих, в полуфиналах мы вообще не увидели североамериканских сборных. Команда США также проиграла Чехии. Ну, а сейчас посмотрим, на кого самые высокие ставки в финале.



— За победу, но в основном за Россию. Вероятность 80%, что Россия будет чемпионом.

— За чемпионат я два матча угадал, Россия-Беларусь и Швеция-Франция. Россия с Финляндией будет в финале. Финляндия сильная команда.

Анастасия Владыко, оператор букмекерской конторы:

За время чемпионата мира ставок было очень много. Самые большие ставки были, когда играла наша Беларусь и на россиян. По 2 миллиона ставили. И люди, в принципе, повыигрывали много. Джекпот на финал составляет около 15 миллионов.

Цифра 7

Яна Шипко, СТВ:

7 место — результат Беларуси на этом чемпионате мира. 4 виктории одержала наша сборная на этом первенстве. Ну, а на этой неделе самой яркой была, безусловно, четвертьфинальная игра со Швецией. Наша сборная уступила 3:2. Но на самом деле, доставила немало переживаний шведам. Все мы помним 2002-й год. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити и сенсационную победу нашей сборной над Швецией. Боялись ли повторения этого чуда на льду шведские болельщики, сейчас узнаем у них самих.

Болельщики (Швеция):

— Это была очень хорошая игра, очень хорошая атмосфера на арене, белорусские болельщики классные!

Шведам не легко далась победа?

— Нет. У вас сильная команда.

Цифра 60 млн.

Яна Шипко, СТВ:

Среди богатого выбора сувениров с национальным колоритом, пожалуй, самый дорогой стоит 60 миллионов бел. рублей. Это историческая копия Слуцкого пояса. А в высокую цену здесь заложены, очевидно, серебряные нити, из которых соткан пояс, ну, и, безусловно, золотые руки мастеров.

Лариса Болбас, товаровед магазина:

Почему такая цена, потому что в нем находится серебряная нить. На фабрике плющится серебро в тоненькую ниточку. В этот пояс добавлено настоящее серебро. Им интересуются покупатели, смотрят. У нас купили другой пояс, стоимость его была почти 11 млн. Ручное ткачество.

Болельщики покупали национальные сорочки, надевали их на матчи, чтобы подчеркнуть принадлежность к истории, нашему народу и быть ярче, оригинальнее на трибунах. Очень хорошо покупали зубров, резные фигуры. Зубр — символ ЧМ и вообще символ Беларуси.

Цифра 140

Яна Шипко, СТВ:

Всего 140 медалей было выпущено для победителей и призеров чемпионата. Совсем скоро разрешится главная интрига мирового первенства. И именно такие награды получат чемпионы мира по хоккею-2014. У нас же накануне появилась уникальная возможность не только подержать в руках оригинальные золотые медали, но даже попробовать на зуб. Кстати, по диаметру медали почти полностью совпадают со стандартными игровыми шайбами для хоккея. Ради интереса сравним: разница всего в несколько мм.

Андрей Ткаченко, директор сувенирной торговой компании:

Данные медали представляют собой в первую очередь произведения искусства. На лицевой стороне мы изобразили шайбу, делающую финт вокруг ледяного пятачка, на ледяной крошке. На обратной стороне наша национальная принадлежность — льдинки в форме васильков. Диаметр медалей — 71.35 мм. Толщина — по бортику 7.7 мм, по рельефному орнаменту — 10.7 мм. Очень надеюсь, что эти награды займут почетное место у каждого хоккеиста, получившего их дома. И в старости он будет рассказывать внукам, что вот эту медаль я получил в Минске в 2014 году.

Яна Шипко, СТВ:

Столицей Чемпионата мира по хоккею 2018 станет Копенгаген. На неделе на конгрессе в Минске Международная федерация хоккея сделала выбор в пользу Дании. Напомним, в следующем году турнир пройдет в Чехии, в 2016 — в России, а первенство 2017 года примут Париж и Кельн.

Хенрик бах Нильсен, президент датского хоккейного Союза, член Совета Международной федерации хоккея:

Наша мечта сбылась. Уже с понедельника мы начнем работать, потому что я хорошо представляю себе, сколько предстоит сделать. У нас уже есть план на ближайшие 4 года, много позаимствуем из белорусского опыта. У вас такой турнир проводится также впервые. Я впечатлен тем, что удалось сделать. Это просто фантастика. Организовано все до мелочей. Когда приходишь на матч за 2-3 часа до начала, уже все готово. Каждый сотрудник на своем месте и знает, что ему делать. Еще я обратил внимание на то, как здесь позаботились о болельщиках — зоны отдыха не только рядом с аренами, но и в центре города. Идею организовать деревню, где болельщики смогли бы жить вместе, просто отличная. Я думаю, мы позаимствуем этот ваш опыт.