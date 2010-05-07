Чемпионат мира по хоккею стартует сегодня в Германии

Уже 9 мая наша дружина проведет свой первый матч с командой из Казахстана.

Впереди также игры со словаками и россиянами.

У белорусских спортсменов на европейской арене на этот раз двойной стимул. Высоким результатом на чемпионате мира наши хоккеисты смогут порадовать не только спортивных болельщиков, но и внести свою лепту в развитие детско-юношеского спорта на родине. Каждый игрок команды, забросивший победную шайбу, а также вратарь сборной, сыгравший «на ноль», получит от Президентского спортивного клуба сертификат на 25 миллионов белорусских рублей. Эту сумму хоккеисты смогут передать в любую из детско-юношеских хоккейных школ Беларуси.