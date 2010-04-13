Чемпионат мира по хоккею среди юниоров стартовал в Минске и Бобруйске

На 11 дней столичный Дворец спорта и «Бобруйск-Арена» станут центрами ледовых баталий.

На поединки выйдут 10 национальных команд Беларуси, России, США, Финляндии, Канады, Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии и Латвии. Следить за игрой будущих звезд мирового хоккея в Беларусь приехали более 200 скаунтов из клубов Национальной хоккейной лиги.

Наша страна в 2004 году уже была хозяйкой форума юниоров планетарного масштаба. Кстати, многие из участников того турнира стали звездами КХЛ и НХЛ.

Решающий поединок чемпионата мира среди юниоров 2010 года пройдет в комплексе «Минск-Арена» 23 апреля.

Франк Гонзалис, председатель юниорского чемпионата мира по хоккею:

Беларусь способна проводит чемпионаты мира по хоккею, Беларусь уже провела много соревнований. Здесь мы разрабатываем вопросы транспортировки и размещения игроков, тесно сотрудничаем. И я думаю, что у нас все получится, тем более, что организация соревнований — на достаточно высоком уровне.